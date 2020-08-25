Haberler Manisa Manisa'daki yangın korkuttu

Manisa'daki yangın korkuttu

Manisa'da otluk alanda çıkan yangın korkuya neden oldu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı.

25.08.2020, 16:15 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020,16:21