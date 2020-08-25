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'daki korkuttu

'da otluk alanda çıkan korkuya neden oldu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı.

Manisa'daki yangın korkuttu

25.08.2020, 16:15 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020,16:21

Manisa'da otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.


Manisa'nın Yunusemre ilçesi Kayapınar Mahallesinde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

IHA

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