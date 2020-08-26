  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Tarım işçisinin korkunç ölümü

işçisinin korkunç ölümü

Tarım işçisinin korkunç ölümü
Giriş Tarihi: 26.8.2020

Manisa'da üzüm toplamaya giden Ayşe Başyıldız, traktörden düşerek hayatını kaybetti. Kaza, dün sabah erken saatlerde Şehzadeler ilçesi Tekeliler Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Üzüm toplamaya giden işçileri taşıyan Lütfü K. (22) idaresindeki 45 E 4811 plakalı traktörde yolcu konumunda bulunan Ayşe Başyıldız (50) dengesini kaybetmesi sonucu traktörden düştü.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA
Başyıldız, tekerleğin altında kaldı. Sağlık ekipleri Başyıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Lütfü K. ise karakoldaki ifadesi ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

SERKAN ÖZCAN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tarım işçisinin korkunç ölümü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA