Tarım işçisinin korkunç ölümü

Manisa'da üzüm toplamaya giden Ayşe Başyıldız, traktörden düşerek hayatını kaybetti. Kaza, dün sabah erken saatlerde Şehzadeler ilçesi Tekeliler Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Üzüm toplamaya giden işçileri taşıyan Lütfü K. (22) idaresindeki 45 E 4811 plakalı traktörde yolcu konumunda bulunan Ayşe Başyıldız (50) dengesini kaybetmesi sonucu traktörden düştü.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA
Başyıldız, tekerleğin altında kaldı. Sağlık ekipleri Başyıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Lütfü K. ise karakoldaki ifadesi ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.
SERKAN ÖZCAN
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