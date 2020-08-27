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'da can pazarı! İşçileri taşıyan traktör transit ile çarpıştı!

'da üzüm işçilerini taşıyan traktör ile transit çarpıştı. Korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da can pazarı! İşçileri taşıyan traktör transit ile çarpıştı!

27.08.2020, 08:43 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020,11:17

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde üzüm işçilerini taşıyan traktör ile kapalı kasa panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle açık kasa traktör römorkunda bulunan üzüm işçileri asfalt yola savrulurken, ortalık adeta savaş alanına döndü.


Kaza, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde İstanbul-İzmir karayolu Tirkeş Mahallesi kavşağında meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde üzüm işçilerini açık kasa römorkunda taşıyan M.A. idaresindeki 45 UB 3159 plakalı traktör, ana yola çıktığı sırada Akhisar yönünden Saruhanlı istikametine gitmekte olan A.Y. idaresindeki 45 NN 699 plakalı Fiat marka panelva ile çarpıştı.

Traktörün açık kasasında bulunan tarım işçileri asfalt yola savruldu. Kazada traktör kasasında bulunan tarım işçilerinden Zöhre Sağ ve Nilgün Gülal olay yerinde hayatını kaybederken, biri ağır 10 kişi de yaralandı.

Ağır yaralı olarak Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırılan ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çarpışmanın etkisiyle kapalı kasa panelvan da refüje çıkarak durabildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve trafik ekibi sevk edilirken, kazanın olduğunu duyan işçilerin yakınları kaza yerine akın etti.

Sinir krizi geçiren işçi yakınlarının feryatları yürekleri burktu. Kaza nedeniyle İstanbul-İzmir karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, yol yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

IHA

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