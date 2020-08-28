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Haberler Manisa Feci kaza karı kocayı ayırdı

Feci kaza karı kocayı ayırdı

’nın ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan eşi yaşamını yitirdi.

Feci kaza karı kocayı ayırdı

28.08.2020, 15:07

Kaza, Salihli'nin Hacıhıdır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Evren (64) idaresindeki 35 UJY 51 plakalı Peugeot Partner marka kamyonet Kiremitli-Hacıhıdır yolu Dağardı mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu yaklaşık 13 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan eşi Şefika Evren (63) olay yerinde hayatını kaybetti.



Yaralı sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazada hayatını kaybeden Şefika Evren ise yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



İHA

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