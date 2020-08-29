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'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 yaralı

Son dakika... 'nın Turgutlu ilçesinde 1 TIR, 1 kamyon, 1 araç ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

Manisa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 yaralı

DHA

29.08.2020, 17:08

Kaza, saat 14.45 sıralarında İzmir- Ankara yolu üzerinde bulunan Pekdemir Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İbrahim Tekne'nin kullandığı 17 HD 013 plakalı TIR, kırmızı ışıkta yavaşlayan İbrahim Aytan yönetimindeki 35 ANZ 69 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Kazaya Seha Tirkeş idaresindeki 06 FR 3778 plakalı otomobil, Yusuf Kayalı idaresindeki 06 DV 2586 plakalı otomobil ve Cihan Namver idaresindeki 45 AES 465 plakalı kamyon da karıştı.

Araçlarda bulunan Alaettin Güden (19), İbrahim Aytan (32), Zeynep Akkor (14), Fatıma Rukiye Akkor (10) ve Ayşenur Akkor (34) yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yolun Ankara yönünde trafik kısa süreliğine tek şeritten sağlandı.



Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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