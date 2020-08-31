Başkan Erdoğan Sercan’a umut oldu

Manisa'da hidransefali hastalığı nedeniyle kafatası giderek büyüyen 2 yaşındaki Sercan Gezenler'in sesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan duydu.



SEVİNÇ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Oğlunun tedavi olmasını isteyen baba Ferdi Gezenler'i arayan Erdoğan, Sercan'ın tedavisi için ellerinden geleni yapacaklarını ve kendi doktorlarının da devreye gireceğini söyledi. Başkan Erdoğan'la görüşen baba sevinç gözyaşı döktü ve 'artık bir umudum var' dedi. Başkan Erdoğan ile konuşmalarını anlatan baba Ferdi Gezenler, çok duygulandığını ve çok şaşırdığını söyledi. Baba Gezenler, "Allah razı olsun Türk halkından, en sonunda benim sesimi duydular. Cumhurbaşkanımıza kadar sesim duyuldu. Hepsinden Allah razı olsun. Akşam beni aradı, bana geçmiş dileklerini sundu. Gereken bilgileri verdim" dedi.

DOKTORLAR HEMEN ARADI

Gezenler, "Cumhurbaşkanımız gerekirse önce Manisa İzmir bölgelerinde çocuğunuza baktırmaya çalışacağız, eğer orda olmazsa sizleri Ankara'ya kadar getireceğim. Ben doktorlarımla konuşacağım, size dönecekler' dedi ve daha sonra doktorları aradı, benden raporları bilgileri aldılar" diye konuştu.;



"ÇOCUGUM IÇIN HERKES SEFERBER OLDU"

TÜRKİYE'NİN oğlu için seferber olduğunu dile getiren baba Gezenler, "Benim çocuğum için herkes seferber oldu. Çocuğum nasıl ameliyat olur diye bir araştırma süreci başladı. Cumhurbaşkanımızla 5-10 dakikalık bir görüşmemiz oldu. Allah onu başımızdan eksik etmesin, çocuklarına torunlarına bağışlasın. İyi ki böyle bir başkanımız var. Ben onun sesini duydum, daha çok sevindim. Hızır gibi yetişti, sesimizi duydu. O bana yetti zaten. Benim yüreğime bir ışık yaktı" diye konuştu.

Nermin UÇTU