Manisa ve Şırnak’ta terör örgütlerine darbe

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçu kapsamında aranan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi M.E. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yakalandı.



ŞIRNAK'TA 7 GÖZALTI

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkartılan arama kararı sonrası polis ekipleri tarafından Alaşehir'de yakalanan zanlı, Uşak KOM Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilecek. Şırnak'ta ise terör örgütleri PKK ve FETÖ/ PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24-30 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan 5'i PKK, 2'si FETÖ şüphelisinin emniyetteki işlemleri sürüyor.