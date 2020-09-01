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ve ’ta terör örgütlerine darbe

Manisa ve Şırnak’ta terör örgütlerine darbe
Giriş Tarihi: 1.9.2020

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçu kapsamında aranan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi M.E. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yakalandı.

ŞIRNAK'TA 7 GÖZALTI
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkartılan arama kararı sonrası polis ekipleri tarafından Alaşehir'de yakalanan zanlı, Uşak KOM Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilecek. Şırnak'ta ise terör örgütleri PKK ve FETÖ/ PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24-30 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan 5'i PKK, 2'si FETÖ şüphelisinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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