Manisa'da kaçak içki operasyonu yapıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda 32 şişe kaçak alkol ele geçirildi.



Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye kaçak içki getiren, imalatını ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda bir işyerinde 32 şişe kaçak rakı ve viski ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında 5607 sayılı Kanuna muhalefetten işlem yapıldı. Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin süreceğini söyledi.

IHA

'Flamingo cenneti'ndeki koku isyan ettirdi

Afyonkarahisar’daki düğünlerde "kamu izleme görevlileri' olacak

Dünya zenginlerinin tercihi Ege oldu