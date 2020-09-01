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Haberler Manisa Minik Sercan’a İzmir’de başarılı ameliyat

Minik Sercan’a ’de başarılı ameliyat

Cumhurbaşkanı 'ın tedavisi için devreye girdiği Manisalı hidrensefali hastası 2 yaşındaki Sercan, ailesiyle 'e gelerek Tepecik Eğitim Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Minik Sercan’a İzmir’de başarılı ameliyat
Giriş Tarihi: 1.9.2020

Yunusemre'de yaşayan Gezenler ailesinin 2 yaşındaki oğulları Sercan'ın durumuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba Ferdi Gezenler'i aramış, çocuğun tedavisi için önce Manisa ve İzmir'deki doktorlar tarafından yeniden kontrollerin yapılacağını, eğer bir sonuç alınamazsa Ankara'ya getirilerek Şehir Hastanesi'nde kendi doktorları tarafından tedavi edileceğini belirtmişti.

BABASI TEŞEKKÜR ETTİ
Baba Ferdi Gezenler, dün sabah oğlu Sercan'ı İzmir'e getirdi. Tepecik Araştırma Hastanesi'nde MR'ı çekilen Sercan doktorlar tarafından ameliyata alındı. Operasyonun başarılı geçtiği öğrenilirken, baba Gezenler, "Oğlum için burada ameliyat ve tedavi imkanı doğdu. Devreye giren Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim"

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