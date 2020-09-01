Minik Sercan’a İzmir’de başarılı ameliyat

Yunusemre'de yaşayan Gezenler ailesinin 2 yaşındaki oğulları Sercan'ın durumuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba Ferdi Gezenler'i aramış, çocuğun tedavisi için önce Manisa ve İzmir'deki doktorlar tarafından yeniden kontrollerin yapılacağını, eğer bir sonuç alınamazsa Ankara'ya getirilerek Şehir Hastanesi'nde kendi doktorları tarafından tedavi edileceğini belirtmişti.

BABASI TEŞEKKÜR ETTİ

Baba Ferdi Gezenler, dün sabah oğlu Sercan'ı İzmir'e getirdi. Tepecik Araştırma Hastanesi'nde MR'ı çekilen Sercan doktorlar tarafından ameliyata alındı. Operasyonun başarılı geçtiği öğrenilirken, baba Gezenler, "Oğlum için burada ameliyat ve tedavi imkanı doğdu. Devreye giren Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim"