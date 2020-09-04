Sahte savcılar Manisa’da yakalandı

İzmir'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 10 kişinin yaklaşık 1 milyon 500 bin lirasını dolandırdığı belirlenen 5 zanlı, Manisa'da yakalandı. Şüphelilerin Şanlıurfa'dan İzmir'e gelip yerleştikleri, bir süre kaldıkları bu kentte kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp aradıkları kişilerden terör örgütleriyle ilgili yürütülen soruşturmalarda adlarının geçtiğini söyleyerek para aldığı belirlendi.

SERKAN ÖZCAN