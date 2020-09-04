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Haberler Manisa Spil Milli Parkı’ndaki yaban hayatı için seferber oldular

Parkı’ndaki yaban hayatı için seferber oldular

’nin doğal güzelliklerini içinde barındıran Parkı’ndaki çeşitli yaban hayvanlarının aşırı sıcaklardan dolayı su sıkıntısı çekmemesi için Doğa ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek, yaban hayvanlarının su alanlarını yeniledi.

Spil Milli Parkı’ndaki yaban hayatı için seferber oldular

04.09.2020, 16:50

Doğal güzelliğinin yanı sıra birçok endemik bitki türünü ve çeşitli yaban hayvanını içinde barındıran Manisa Spil Milli Parkı'nda, yaban hayvanlarının susuz kalmaması için çalışma başlatıldı. Doğa ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü, aşırı sıcaklardan dolayı su bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için harekete geçti.

Spil Milli Parkı'ndaki çeşitli noktalarında bulunan Poyraz, Direkli, Kırgebeoluk gibi çeşmelerine giden su hatlarını yenilenilerek, çeşmelerden yeniden suyun akması sağlandı. Milli parkın bir çok noktasına milli park çevresindeki mahallelerin gönüllü sakinlerinin de verdiği desteklerle yeni yalaklar yapılarak Spil Dağı'nın özgür bekçileri olarak isimlendirilen yılkı atları ile bir çok yaban hayvanlarının su içeceği bölgeler artırıldı.

Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Spil Milli Parkı'ndaki yaban hayvanlarının aşırı sıcaklardan dolayı yaşadığı su sıkıntısının önünü geçildi. Spil Milli Park Müdürlüğü'nün başlattığı çalışma doğaseverlerin takdirini topladı.

İHA

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