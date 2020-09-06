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'da KPSS'ye geç kalanların yardımına büyükşehir koştu

'da hafta sonu gerçekleştirilen Kamu 'na geç kalan adaylarını sınav yerlerine Ulaşım Dairesi Başkanlığı yetiştirdi.

Manisa'da KPSS'ye geç kalanların yardımına büyükşehir koştu

06.09.2020, 13:51

Tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da hafta sonu sınav telaşı yaşandı. Manisa'da da Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girecek olan kamu personeli adayları, günün erken saatlerinden itibaren sınav yerlerine ulaşma telaşı yaşadı. Sınav yerlerine geçen kalan adayların yardımına ise Manisa Büyükşehir Belediyesi koştu.

Kent merkezinde rutin denetimlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Trafik Zabıta ekipleri, sınava geç kaldıklarını fark ettikleri adayların yardımına koştu. Sınava dakikalar kala sınav yerlerine ulaşamayan kamu personeli adayları, Manisa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle sınav yerlerine ulaştırıldı.

İHA

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