110 yıllık lezzeti yaşatıyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde dört kuşaktır odun köftenin mucidi olan Azak ailesinin son temsilcisi, Türkiye Lokantacılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Salihli Lokantacılar Odası Başkanı Fatih Azak, başarı öyküsüyle dikkat çekiyor. Aileden gelen köftecilik geleneğini yaşatan ve Türkiye'ye "Salihli Odun Köfte" markasını kazandırıp coğrafi işaretini alan Azak, büyük dedesi İbrahim ustadan sonra kuşaktan kuşağa bugüne gelen bayrağı devralıp gururla taşıdığını söyledi. Manisa'da küçük bir köfteci dükkanında başlayan başarı öyküsünü Salihli'de Ankara yolu üzerinde büyük bir lüks restoran ve kır bahçesinde sürdüren Fatih Azak, küçük yaşlardan itibaren köfte tezgahında çalışarak mesleğin zirvesine çıktı. Azak, yaşam hikayesini Yeni Asır'a anlattı.





1960'lı yıllar.. Manisa Belediye Caddesi üzerinde hizmet veren Azaklar Odun Köfte Salonunda Fehmi Azak (oturan) ve Doğan Azak (sağda) çalışanlarla bir arada.

SIRRI MEŞE ODUNUNDA

Dedesinden gelen zengin gastronomi mirasını kendisinden sonraki nesillere aktarmak için çalıştığını belirten Fatih Azak, "Salihli odun köfte artık Türkiye genelinde meşhur oldu. İlk yapan dedemin babası İbrahim Usta. Rahmetli dedem ve babamdan bana geçti. Ben de dördüncü kuşak olarak Salihli odun köfteyi yapmaya devam ediyorum. Ben dedemin bu mirasını yaşatıyorum" dedi. Dedelerinin Bulgaristan'dan Salihli'ye yerleştiğini anlatan Azak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Odun köftenin özelliği meşe odununda pişmesidir. Burada Bozdağ Yeniköy'ün havasından dolayı meşe ağaçları çok güzel yetişir. Meşe odunu köfteye pişerken bir aroma ve lezzet veriyor. Meşelerde dağın havası var. Bölgenin kuzuları bile daha lezzetli oluyor" dedi.

ŞENOL KANTÜRK