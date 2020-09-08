Başkan Çelik ŞEGEM’in başarılı öğrencilerini ağırladı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında başarılı olarak, istedikleri nitelikli liseleri kazanan Şehzadeler Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (ŞEGEM) öğrencileriyle bir araya geldi. Hedeflerine ulaşan öğrencileri tebrik eden Başkan Çelik, eğitim hayatlarında başarılarının devamını dileyerek, onları ödüllendirdi.

EN GÜZEL YATIRIM

Başarılı öğrencileri Şehzadeler Belediyesi Encümen Salonu'nda ağırlayan Başkan Çelik, "Sınavda üstün başarı gösteren öğrenci kardeşlerimi ve ailelerini tebrik ediyorum. Şehzadeler Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi'nin yönetici ve eğitim kadrosundaki arkadaşlarımızı da emeklerinden ötürü kutluyorum. Şehzadeler Belediyesi olarak biz insana yapılan yatırımın en güzel yatırım olduğunu düşünüyor ve hizmetlerimizi bu eksende hayata geçirmenin çaba ve gayretini gösteriyoruz" dedi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Başkan Çelik, daha sonra onlara çeşitli hediyeler verdi.

Nermin UÇTU