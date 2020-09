Bugün 3 yıllık esaretin bittiği gün

Düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümünü kutlayan Manisa, bugün ülkemizin en prestijli, sanayide ve tarımda öncü olan illeri arasında yer alıyor. 30 Ağustos 1922 tarihinde Demirci'nin kurtuluşu ile başlayan harekat, 13 Eylül 1922'de Soma'nın kurtuluşu ile sonuçlandı.

ASLA BOYUN EĞMEDİLER

Türk süvarileri 8 Eylül 1922'de yanmış, harabeye dönmüş bir Manisa'yı kurtardı. Yunanlılar işgal boyunca Manisa'yı yaktılar, yıktılar, bombaladılar. 15 Mayıs 1919'da bölgede Yunan işgali başladı. Kahraman Türk insanı, bu işgale hiçbir zaman boyun eğmedi. İşgal sırasında Manisa Merkezde İstihlâs-ı Vatan, Cemiyet-i Müderrisîn, Demirci'de Müdafa'a-i Hukûk-u Osmânî, Gördes'de Hareket-i Milliye Teşkilatı, Kırkağaç'da İstihlâs-ı Vatan, Kula'da Redd-i İlhak, Soma'da Müdafa'a-i Hukuk ve Turgutlu'da Müdafa'a-i Hukûk-u Osmâni adlı cemiyetler kurularak Yunan işgaline karşı kahramanca mücadeleler verildi. 30 Ağustos 1922'deki Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlanması üzerin Fahreddin Paşa komutasındaki kolordu, İzmir'e doğru ilerleyerek Yunan direnişini kırdı.

GÜNÜMÜZÜN MARKA ŞEHRİ

İzmir'e kaçan Yunanlar kenti ateşe vermiş, günlerce süren yangında tarihin Manisa'ya kazandırdığı büyük kültürel mirasın önemli bir kısmı yok olmuştu. Yaklaşık üç yıl Yunan işgalinde kalan şehir, 8 Eylül 1922'de kurtarıldı. 1923'te Saruhan adıyla vilayet olan şehrin adı, 1927 yılında Manisa olarak değiştirildi. Cumhuriyet döneminde yeniden imar gören Manisa, karayolu ve demiryolu ulaşımı bakımından önemli bir noktada bulunuyor. Kent, zirai, ticari ve sanayi açısından da ülkemizin en gelişmiş illeri arasında bulunuyor. Tarımda ve sanayide birçok alanda lider konumda. Üzümde, tütünde, tavuk etinde, zeytin ve zeytinyağında ilk sıralarda yer alan kent, İstanbul-İzmir otoyolunun açılmasıyla daha da prestij kazandı. Türkiye'nin en iyi organize sanayilerinden birine sahip olması, otoyola, Çandarlı limanına yakın olması, İstanbul-Ankara, İstanbul-İzmir geçiş güzergahı üzerinde yer alması Manisa'nın marka şehir olmasına katkı sağlıyor.



ÇALIŞKAN VE FEDAKAR MANİSALILAR

BİZİM vatanımızda, bizim insanımıza her türlü vahşeti yaparak, topraklarımızda nasıl daha fazla kalabileceklerini hesaplayan bedbahtlar, Türk askerinden İzmir'e doğru kaçarken güzel Manisa'mızı ateşe vermiş, gelecek nesillerimize bırakacağımız pek çok tarihi değerimizi yakmışlardı. Manisa kutlu zaferin ardından adeta küllerinden yeniden doğdu. Çalışkan ve fedakâr Manisalılar da üretkenlikleri ile yaşadıkları şehri tarımı, sanayisi ve ekonomisi ile ülkesinin lokomotif illerinden biri haline getirdi.



98 YILDA İŞGALDEN ZİRVEYE

98 yıl önce Yunan işgaliyle yanan bir kent olan Manisa; bugün tarımda, sanayide adından söz ettiriyor. Manisa 8 Eylül 1922'de Yunan işgalinden kurtarıldığında kentin her tarafı yanmış, yıkılmış durumdaydı. Bugün işgalden kurtuluşunun 98. yılını kutlayan Manisa her alanda kendini geliştirdi. Üzüm başta olmak üzere birçok tarım ürününde lider olan, yatırım yapılacak iller arasında öne çıkan Manisa, dünyanın en önemli markalarına ev sahipliği yapıyor. 2019 yılında gerçekleştirdiği 4 milyar 450 milyon dolarlık ihracatla da Türkiye ekonomisinin lokomotif illeri arasında öne çıkıyor.