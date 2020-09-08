Celal Bayar Üniversitesi gençlerin yeni gözdesi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarını açıkladı. 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi de, lisans programlarında yüzde 98.33'lük oranla en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer aldı. 2020 YKS sonuçları doğrultusunda, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ni 10 bin 171 yeni öğrenci tercih etti. Ön lisans programlarına 4 bin 999 öğrenci kayıt yapma hakkına sahip olurken, lisans programlarında bu sayı 5 bin 172 olarak gerçekleşti. Manisa Celal Bayar Üniversitesi, yüzde 98.33'ü lisans, yüzde 93.18'i ön lisans olmak üzere ortalamada yüzde 95.75'lik tercih payına ulaştı. Üniversite, çağın gerekliliklerine göre gelişimi ilke edinen anlayışı, yenilikçi bakış açısı ve uluslararası ilişkilerini güçlü tutan, öğrenci odaklı yapısıyla dikkat çekiyor.



REKTÖR ATAÇ'TAN YENİ ÖGRENCİLERE MESAJ

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç da, üniversitelerini tercih eden öğrencileri, bir açıklama ile kutladı. Ataç, yazılı açıklamasında, "Doğru bir tercih yaparak, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ailesine katılımınızdan dolayı sizleri kutluyorum. Öğrenci odaklı bir üniversitede eğitim görmenin ayrıcalığını doyasıya yaşamanız dileğiyle hepinize 'Hoşgeldiniz' diyor, sevgilerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.