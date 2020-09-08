Kahraman atalarımızın aziz mirası Manisa

MANİSA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı (MESOB) Hasan Geriter, "Milli mücadelenin en güzel örneklerinden birini gösteren, vatan toprağımızın güzide parçalarından biri olan Manisa'mız, kahraman atalarımızın bizlere bıraktığı aziz bir mirastır" dedi. Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Geriter, "Tarihi şan ve şeref dolu olan milletimiz, bu kutsal mirasa her zaman sahip çıkacaktır" ifadesini kullandı.

SAYGI VE MİNNETLE

"Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümünü kutladığımız şu günlerde kentimiz; tarımıyla, sanayisiyle, tarihi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelmiş, sürekli büyüyen ve gelişen bir il olma özelliği kazanmıştır" diyen Geriter, sözlerini şöyle tamamladı: Bu noktada, Avrupa'da birçok sanayi ve ticaret kenti ile yarışır konuma gelmiş olan kentimiz, esnaf ve sanatkârlarıyla da aynı iddiayı taşımaktadır. Bu vesile ile şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu uğurda canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

CÜNEYT HASÇELİK