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Haberler Manisa Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı

'nın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı

'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü törenle kutlandı. Törende, Başkan 'ın, 8 'nın kurtuluşu dolayısıyla gönderdiği kutlama mesajı okundu.

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı

AA

08.09.2020, 13:07

Cumhuriyet Meydanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla düzenlenen törende Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 8 Eylül Manisa'nın kurtuluşu dolayısıyla gönderdiği kutlama mesajı okundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yaptığı konuşmada, kahraman Türk ordusunun 8 Eylül 1922'de elde ettiği zaferle, milletin bu topraklarda özgürce yaşayabileceğini ve Anadolu'daki eşsiz topraklara hiçbir kirli ayağın basmayacağını tüm dünyaya ilan ettiğini söyledi.

Tören, Manisa Halit Görgülü Anadolu Lisesi öğrencilerinin okuduğu şiirle sona erdi.

Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

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