‘Pandemiye rağmen üretmeye devam ettik’

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa ekonomisiyle ilgili değerlendirmede bulundu. 2019 Aralık ayında Çin'de görülen, hızlı yayılma ve yüksek ölüm oranına sahip olan korona virüsün kısa sürede salgına neden olduğunu vurgulayan Yılmaz, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak salgını yönetmede dinamik bir yol izlediklerini kaydetti. Başkan Yılmaz, "Kriz yönetimi uygulamaları kapsamında, Valiliğimiz başkanlığında oluşturulan tüm çalışmalarda etkin hizmetler sunduk. TOBB liderliğinde bütün oda ve borsalarımız gibi Nefes Kredisi hizmeti uygulamalarını sağladık. Üyelerimize uygun şartlarda sunulan bu kredilerin birçok işletmemiz için hayati değerde olduğuna şahit olduk" dedi. "Manisa olarak ekonomi ile ilgili tüm gelişmeleri yakından izliyor, önemli katkılar sunuyoruz" diyen Yılmaz, "Firmalarımız durmadan çalışmaya veya üretmeye devam ediyor. Ülkenin en büyük işletmelerine ev sahipliği yapan Manisa, ekono-mimizin öncü şehirleri arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

GURUR KAYNAĞI FİRMALAR

200'den fazla işletmeye ev sahipliği yapan, yaklaşık 51 bin kişiye istihdam sağlayan, 5 kısımdan oluşan devasa Organi-ze Sanayi Bölgesi'ne sahip Manisa, ekonominin yüz akı kuruluşlara da ev sahip-liği yapıyor. Mehmet Yıl-maz, "İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından ülkemizin ilk 500 sanayi kuruluşu 2019 sıralamasına Manisa'dan 24 firma dahil oldu. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı, mer-kezi ilimizde olan 10 firma, yine odamıza kayıtlı olarak bölgemiz-de üretim yapan ama merkezle-ri başka şehirde olan 14 firmamız devler ligin-de yer aldı. İstanbul Sanayi Odası tara-fından her yıl açık-lanan ikinci 500 sanayi kuruluşu listesinde de 15 firmamız bulun-makta. Bu 15 fir-madan 10'nun merkezi ilimizde. Diğer 5'i ise bölgemiz-de üretim yapan ama merkezleri başka şehir-de olan firmalarımız. Gurur kaynağımız olan bu firmalarımız, ülke-mize sağladıkları katma değerle mücadeleyi, cesareti, inancı, azmi ve iradeyi temsil etmekte-dir" diye konuştu.



"MANİSA'NIN KURTULUŞU BAĞIMSIZ YAŞAMA ÜLKÜSÜNÜN ZAFERİDİR"

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Yılmaz yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: Şanlı tarihimiz, milletimizin bağımsız yaşama tutkusu ile varlığını sürdürmek için yaptığı inanılması güç mücadelelere ve savaşlara sahne olmuş nice kahramanlık destanları ile doludur. Bu yıl 98'incisini sevinç, gurur ve coşku ile kutlamanın mutluluğunu yaşayacağımız Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşu da bu bağımsız yaşama ülküsünün bir zaferidir. Ülkesini sadece imanına ve vatanseverliğine güvenerek koruyan, kadın, erkek, genç, yaşlı demeden mevzilerde yüreğiyle çarpışan ve bu amaç uğruna kanlarını döken, canlarını veren aziz şehitlerimiz toplumumuzun kutsal kabul ettiği değeridir.

KAHRAMAN ECDADIMIZ

Büyük fedakârlıklar göstererek vatanı canları pahasına savunan ve düşmana teslim etmeyen kahraman ecdadımız ilelebet milletimizin gönlünde yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; Kurtuluş Savaşı'nda kahramanca mücadele ederek vatanımız uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, Manisalıların 8 Eylül Kurtuluş Bayramı'nı kutluyorum.

Cüneyt HASÇELİK