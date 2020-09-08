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Haberler Manisa Yuntdağı fıstık ile kalkınacak

fıstık ile kalkınacak

Yuntdağı fıstık ile kalkınacak
Giriş Tarihi: 8.9.2020

YUNTDAĞI'NDA kırsal kalkınma projeleriyle bölgede üreticileri destekleyen Yunusemre Belediyesi, aşılama çalışmaları, fidan destekleriyle Antep fıstığı üretimini arttırdı. Üreticilerin ürünlerini daha değerli hale getirmek, satılmasını sağlamak amacıyla Akçaköy'de fıstık kavlatma makinesini de hizmete sunan Yunusemre Belediyesi, üreticisini sevindirdi.

"DÜNYAYA PAZARLAYACAĞIZ"
YUNUSEMRE Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de üretici ile bir araya gelerek kavlatma makinesini inceledi. BAŞKAN Çerçi, "Manisa'da Gediz Ovasında çok ciddi üzüm, zeytin, mısır, domates ve diğer ürünler var. Kurulduğumuz günden bu yana Yuntdağı'nı kalkındırmak adına çok ciddi bir çalışmalar başlattık. Arıcılıktan, hayvancılığı geliştirmeye kadar, pek çok ürünün aşılanması ve ürünlerinin pazarlanmasına kadar birçok konuda yoğun mesai harcıyoruz. Önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde Yuntdağı'nın ürünlerinden marka oluşturup yöresel ürünlerimizi dünyaya pazarlayacağız" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK

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