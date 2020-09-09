Manisa’da 98’inci kurtuluş coşkusu

Programa Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ile Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik katıldı.



ZULÜM VE ESARET BİTTİ

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Bugün 8 Eylül. İdam fermanıyla çıktığı yolda milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün milletine olan inancı var bugün yüreğimizde. Şanlı bayrağımızın anlamını bilenlere kutlu olsun. Atatürk önderliğinde kazanılan büyük zaferle birlikte Manisa'mızın yaşadığı zulüm ve esaret 8 Eylül 1922'de son buldu" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK / NERMİN UÇTU