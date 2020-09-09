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'da operasyonu

'de polis ekipleri tarafından operasyonu yapıldı. Ekipler ormanlık bölgede yaptıkları aramalarda, boyları 35 santimetre ile 70 santimetre arasında değişen toplam 150 kök bitkisi tespit etti.

Manisa'da uyuşturucu operasyonu

09.09.2020, 14:59 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020,15:03

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yasa dışı yollarla ekilen 150 kök kenevire el konuldu.

Manisa'nın Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İlçeye bağlı Osmaniye Mahallesi Kızıldağ mevkisinde yasa dışı yollarla kenevir ekildiği ihbarı üzerine harekete geçen ekipler ormanlık bölgede yaptıkları aramalarda boyları 35 santimetre ile 70 santimetre arasında değişen toplam 150 kök kenevir bitkisi tespit etti. Yasa dışı yollarla ekildiği belirlenen kenevirler numune alınmasının ardından imha edildi. Kenevirlerin ekimini yapan şahıs ve şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

İHA

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