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Tuna ’ta Özgener’in ekibi birinci

Tuna Masters Teos’ta Özgener’in ekibi birinci
Giriş Tarihi: 9.9.2020

TUNA Masters Teos 2020 finalinde yakalanan en büyük balık 81,5 kilogram ile Mahmut Özgener'in teknesi ile yarışan Tornado takımının oldu. Tornado ekibinin en genç üyesi olan Mahmut Özgener'in oğlu Can Özgener, sahneye çıkıp ödülünü aldı. Ödül ve plaketleri Murat İyriboz takdim etti. 73,9 ve 53,7 kilogramlık iki balık yakalayan Baracuda takımı ise birincilik ödülünü, sponsorlardan Çaycı firmasının sahibi Veysel Berk'in elinden aldı. Filika takımına da ikincilik ödülünü Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü takdim etti. Tuna Masters turnuvalarında toplamda birinci olana ise şampiyonluk kemerinin verileceği öğrenildi.

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