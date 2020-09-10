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Haberler Manisa Çaldıgı traktörle kaza yapıp öldü

Çaldıgı traktörle yapıp öldü

Çaldıgı traktörle kaza yapıp öldü
Giriş Tarihi: 10.9.2020

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde beton mikseriyle çarpışan ve çalıntı olduğu öne sürülen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi. Kazada ölen kişinin üzerinden kimlik çıkmaması üzerine, jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Araştırmada traktörün çalıntı olduğu anlaşıldı. Tariş'e üzüm getiren Baki Kurt'un yemek molası için traktörünü Tariş'in önüne bıraktığı ve kimliği öğrenilemeyen şüphelinin traktörü çaldığı ortaya çıktı.

EMRE SAÇLI

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