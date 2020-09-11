Som ilçesindeki Rıfat Karaca Caddesi'ndeki bir apartmanda oğlu ve geliniyle yaşayan İbrahim Onbaşı'nın (73) bahçede hareketsiz yattığını gören komşuları durumu polise bildirdi.
Sağlık ekiplerinin Soma Devlet Hastanesine kaldırıldığı Onbaşı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Onbaşı'nın balkondan düşme sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi.
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Manisa'da balkondan düştüğü iddia edilen kişi öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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