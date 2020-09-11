Manisa'da saka kuşu avlayan kişiye 7 bin 95 lira ceza uygulandı

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ozanca Mahallesi'ndeki uygulama sırasında A.E'nin (46) ağ kurarak saka kuşu avladığını tespit etti.

7 BİN LİRA CEZA

Ekipler, 5 saka kuşu, bir tuzak ağı ve 3 kuş kafesine el koydu. A.E'ye "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan 7 bin 95 lira ceza kesildi.