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Haberler Manisa Korkunç kazada ortalık savaş alanına döndü

Korkunç kazada ortalık savaş alanına döndü

’nın Şehzadeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kum yüklü tır refüjdeki demir bariyerlere çarpıp karşı şeride geçerek devrildi. Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği nedeniyle Manisa-Turgutlu çevreyolu kumla kaplandı.

Korkunç kazada ortalık savaş alanına döndü

13.09.2020, 14:37

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, kum yüklü TIR'ın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu şoför Ahmet Karataş, yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Manisa-Turgutlu doğu çevreyolu üzerinde meydana geldi. Manisa Otobüs Terminali'nden Turgutlu yönüne giden Ahmet Karataş yönetimindeki 45 HH 254 plakalı kum yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti.

TIR dorsesiyle yan yattı. TIR'da sıkışan Ahmet Karataş, yaşamını yitirdi. TIR'daki kumlar ise yola saçıldı.

DHA

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