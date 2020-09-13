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Haberler Manisa Su şişelerinden kaçak rakı çıktı

Su şişelerinden kaçak rakı çıktı

’nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 54 litre , 2 bin 350 litre üzüm şırası ve damıtma düzeneği ele geçirildi. Sahte rakıların bir kısmının ise su şişelerinde satışa sunulduğu belirlendi.

Su şişelerinden kaçak rakı çıktı

13.09.2020, 14:39

Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçedeki bir büfede sahte içki satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Büfeyi işleten İ.K.'yi teknik takibe alan ekipler, şüphelinin iş yeri, aracı ile evinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 54 litre sahte rakı, 2 bin 350 litre üzüm şırası ve damıtma düzeneği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapıldı.

İHA

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