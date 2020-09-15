Çalınan traktörler takiple ele geçirildi

Manısa Salihli'de 2 mahalleden çalınan traktörler başka mahalledeki çiftlikte bulundu. Çalınan traktörler sahiplerine teslim edilirken, 2 kişi tutuklandı. Bir hafta içinde Durasıllı mahallesinden Yıldıray Filik ile Eldelek mahallesinden Ahmet Öztürk'e ait traktör ve tarım aleti çalınması üzerine jandarma bölgede çalışma yaptı. Ahmet G. ve Fevzi A. adlı iki şüphelinin traktör satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaşan jandarma 2 şüpheliyi teknik takibe aldı. Şüphelilerin traktörleri satmak için görüştükleri traktör tamircisi A.G'yi gözaltına alan ekipler, traktörlerin Çapaklı mahallesindeki Yalçın D.'ye ait çiftlikte bulunduğunu tespit etti.



EMRE SAÇLI