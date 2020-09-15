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Haberler Manisa Salihli’de Kapya biberi bereketi

’de Kapya biberi bereketi

Salihli’de Kapya biberi bereketi
Giriş Tarihi: 15.9.2020

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı kırsal mahallelerde tütüne alternatif ürün olarak üretimine başlanan Kapya biberleri hasat edilmeye başlandı. Kilosu 1.5 liradan toptancılara verilen Kapya biberleri Ege Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin bir çok iline gönderiliyor. Poyraz mahallesindeki biber üreticilerinden Sezai Çiftçi, ürüne talebin giderek arttığını söyledi. Üretici Hasan Akcan ise ürünün organik olması nedeniyle tercih edildiğini söyledi.

EMRE SAÇLI

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