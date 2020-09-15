Salihli’de Kapya biberi bereketi

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı kırsal mahallelerde tütüne alternatif ürün olarak üretimine başlanan Kapya biberleri hasat edilmeye başlandı. Kilosu 1.5 liradan toptancılara verilen Kapya biberleri Ege Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin bir çok iline gönderiliyor. Poyraz mahallesindeki biber üreticilerinden Sezai Çiftçi, ürüne talebin giderek arttığını söyledi. Üretici Hasan Akcan ise ürünün organik olması nedeniyle tercih edildiğini söyledi.

EMRE SAÇLI