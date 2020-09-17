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'da operasyonu

'da polis operasyonu düzenledi. Düzenlenen kapsamında, 6 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Manisa'da uyuşturucu operasyonu

17.09.2020, 13:35 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020,13:41

Manisa'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alaşehir, Soma ve Yunusemre ilçelerinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonları düzenledi. Operasyonlarda toplam 6 kilo 134 gram esrar, 1916 uyuşturucu hap, 31 kök Hint keneviri, 3 gram skunk, 0,8 gram metamfetamin, ruhsatsız 3 av tüfeği, 15 av tüfeği fişeği, 1 uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA

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