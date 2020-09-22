Manisa'nın Gördes ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alınarak tedavisine başlandı.
Manisa'nın Gördes ilçesinde Halil Karakaya, tarlasında sulama yaparken yaralı haldeki yavru karacayı fark etti. Durumu hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildiren Karakaya, daha sonra yavru karacanın başında bekledi. Yavru karaca görevliler tarafından Akhisar Geçici Hayvan Bakımevine götürüldü. Vücudunda yaralanmaların olduğu tespit edilen karaca burada tedavi altına alındı. Karacanın tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya bırakılacağı öğrenildi.
Öte yandan örnek bir davranış sergileyen Halil Karakaya, Gördes Kaymakamı Bekir Abacı arafından ödüllendirildi.
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Manisa'da yaralı bulanan karaca tedavi altına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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