Yarış atları emekliliklerini Pamucak sahilinde geçiriyor

MANİSA'DA 2019 yılında kurulan Atlı Spor Kulübü bünyesindeki Türkiye Jokey Kulübü'nden emekli atlar, 1,5 ay aralıklarla rehabilitasyon için gittikleri İzmir Selçuk ilçesindeki Pamucak sahilinde özgürce koşturmanın tadını çıkarıyor. Yaklaşık 2 km uzunluğundaki sahilde koşan atların, kumsaldaki oyun hareketleri vatandaşların ilgisini çekiyor.

SAHİLDE DAHA ÖZGÜR VE MUTLULAR

Manisa Atlı Spor Kulübü'nün basın sözcüsü Haşim Çelik yaptığı açıklamada, "Atlarımız kulübümüzdeki alanlarda fazla hareket edemiyor. Hareket alanları kısıtlı. Pamucak sahilinde atlarımız daha özgür bir şekilde hareket ederek sağlıklı oluyor. Rahatsız olan atlarımız ise sağlıklarına daha çabuk kavuşmuş oluyor. Bir taraftan da atlarımız kumsalın ve denizin tadını çıkarmış oluyorlar" diye konuştu.

NERMİN UÇTU