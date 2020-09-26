  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Dolandırıldıkları iddia edilen vatandaşların bekleyişi sürüyor

Dolandırıldıkları iddia edilen vatandaşların bekleyişi sürüyor

'nın ilçesinde, yüksek öne sürülen 2 kuyumcunun emniyetteki işlemleri sürüyor. Dolandırılan 100'e yakın vatandaşın emniyetteki şikayetlerini yeniledikleri belirtilirken, diğer mağdur olanların da önündeki bekleyişleri devam ediyor.

Dolandırıldıkları iddia edilen vatandaşların bekleyişi sürüyor

26.09.2020, 13:00 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020,13:21

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, yüksek faiz yalanıyla vatandaştan para ve altın topladığı öne sürülen 2 kuyumcunun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Dolandırıldıklarını söyleyen vatandaşlardan 100'ünün emniyette ifade verip şikayetlerini tekrarladığı öğrenildi. Mağdur olduklarını belirten bir grup ise kuyumcu önünde bekleyişlerini sürdürüyor.


Şehzadeler ilçesi Kuyumcular Çarşısı'nda kuyumculuk yapan A.T. ile M.Ö.'nin iş yerinin kapalı olduğunu öğrenen ve bu kişilere ulaşamayan bir grup vatandaş, dün akşam dükkan önünde toplandı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, kalabalık grubu sakinleştirmeye çalıştı. Bunun üzerine yüksek faiz yalanıyla vatandaştan para ve altın topladığı öne sürülen A.T. ile M.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin yaklaşık 50 milyon TL dolandırıldıklarını ileri sürüldü.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürerken dolandırıldığını öne süren 200 kişiden 100'ü ifade verdi. Daha önce de şikayetçi olan herkesin ifadesinin alınacağı öğrenildi.


Dükkan önünde bekleyen ve mağdur olduklarını vurgulayan Savaş Akçı, "Tüm birikimleriniz burada. Kızım çalışıp her ay 2-3 bin lira altına yatırım yapıyordu. 'İstediğimiz zaman paranızı vereceğiz' diyordu. Akşam duyunca şok olduk" dedi.


İlyas Oğuz ise, "Burada ortalama 40-50 milyon arası vatandaştan para alındığı söyleniyor. 40 senelik bir esnaf. Yaklaşık 200 kişinin mağduriyeti söz konusu" diye konuştu.

Şüphelilerin kaçmaya çalıştığını öğrendiklerini belirten Oğuz, "Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA

Dolandırılma iddiası vatandaşları sokağa döktü

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dolandırıldıkları iddia edilen vatandaşların bekleyişi sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA