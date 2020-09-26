Fabrika gibi okul

MANİSA Çukurova Kimya Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencileri, korona virüs salgınıyla mücadele etmek için ilk günden itibaren kolları sıvadı.

HER GÜN 5 TON ÜRETİM

PANDEMİNİN ilk günlerinde günde ortalama 500 kilo dezenfektan üretilen okul fabrika gibi çalışmaya başladı ve seri üretime geçti. Günde 5 ton civarında dezenfektan üretilen okul, Manisa'daki resmi kurumların yanı sıra diğer okulların da ihtiyaçlarını karşılıyor. Öğrenciler hem virüsle mücadeleye katkı sağlıyor hem de döner sermayeden destek alarak harçlık çıkarıyor. Kimya Teknolojileri Alanı 12. Sınıf öğrencisi Meryem Nur Dede, "Hem çevremize hem Manisa'ya hem ülkemize dezenfektan sağlayıp faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu gurur verici. Çünkü hastalıkla mücadeleye yardımcı oluyoruz" dedi.