Dolandırıcılık iddiası çarsıyı karıstırdı

Manisa Şehzadeler'deki Kuyumcular Çarşısı'nda kuyumculuk yapan 2 kişinin piyasadan faizle 20 milyon liralık para ve altın toplayıp kaçtığı iddiası ortalığı karıştırdı. Kuyumcu dükkanı önünde toplanan yaklaşık 150 kişiyi polis sakinleştirirken, kuyumcular M.Ö. ile A.T. gözaltına alındı. Kendilerinden, altın alım ve satımı yapıp kar ettireceği yönünde vaatlerde bulunarak para toplandığını belirten vatandaşlar, dolandırıldıklarını ileri sürerek iki kuyumcudan şikayetçi oldu.

SERKAN ÖZCAN