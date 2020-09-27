Pekmez kaynatırken evi yakıyorlardı

Yangın saat 13.30 sıralarında Zaferiye Mahallesi 123 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte pekmez kaynatan Mehmet Doğan, pekmez ateşini söndürmeyi unuttu. Hafif esen rüzgarın da etkisiyle ateş odunluğu sardı. Odunluktan çıkan dumanları gören aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelerek müdahalede bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, alevleri eve sıçramadan kontrol altına aldı. Kısa sürede söndürülen yangında odunluk kullanılamaz hale gelirken, mahalle halkı da büyük korku yaşadı.

Polis ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.