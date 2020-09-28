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Haberler Manisa Ögretmen çiftten 8’inci kütüphane

Ögretmen çiftten 8’inci kütüphane

Ögretmen çiftten 8’inci kütüphane
Giriş Tarihi: 28.9.2020

MANİSA'DA 5 yıl önce 'Kitap Kumbaram' projesiyle yola çıkan Üzümcüler İsa Artunç Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Gönül Kovan Gürakan ve eşi Alpaslan Yılmaz Gürakan, Türkiye'nin birçok yerinden bağışlanan kitaplarla kurdukları kütüphaneler sayesinde köy okullarındaki öğrencilere ışık tutuyor. Gürakan çifti, 8. kütüphaneyi Manisa'nın Demirci ilçesindeki Esenyurt Köyü İlkokulu'na kuracak. 2 bin kitap, önümüzdeki günlerde teslim edilecek. Gürakan çifti, "İl ve ilçelerde çocuklar evlerinde kitap olmasa bile halk kütüphanelerinden faydalanabiliyor. Uzak köy okullarında zor şartlar altında eğitim gören çocuklara destek olmak istedik" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK

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