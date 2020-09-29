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Haberler Manisa Zehir tacirleri kapana kısıldı

tacirleri kapana kısıldı

Zehir tacirleri kapana kısıldı
Giriş Tarihi: 29.9.2020

Bir süre önce aldıkları istihbarat doğrultusunda Manisa'nın Kula ilçesindeki Hamidiye Mahallesi ile Ayazören Mahallesi arasındaki ormanlık araziye fotokapan yerleştiren jandarma ekipleri, fotokapanın hareket tespit ederek bildirim göndermesiyle 26 Eylül'de bölgeye operasyon düzenledi.

YAKALANDILAR
Bölgede geniş çaplı arama yapan ekipler, G.C. (22) ile eşi K.C'yi (17) ellerinde iki adet siyah poşet içerisindeki bir kilo 200 gram kubar esrarla, fotokapan kurulan arazide boyları 1 buçuk metre ile 2 metre arasında değişen 280 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Şüpheli karı-koca gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Fotokapan sayesinde yakalanan karı koca uyuşturucu tacirleri, verdikleri ifadelerinde Köprübaşı ilçesinde bulunan A.C. ile bağlantılı olduklarını söyledi. Bu gelişme üzerine ekipler, Köprübaşı ilçesinde bir operasyon daha düzenledi. Düzenlenen operasyonda A.C. jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İKİSİ TUTUKLANDI
Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 3 uyuşturucu taciri, dün hakim karşısına çıkarıldı. Kula Adliyesi'nde görülen mahkemede G.C. (22) ile A.C. 'uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan' tutuklanırken, K.C. (17) ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Manisa'da bir süredir jandarmanın takibinde olan uyuşturucu taciri karı-koca, ektikleri kenevirleri toplarken fotokapana yakalandı

BATUHAN ULU

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