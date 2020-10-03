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Doğa yürüyüşü sırasında yaralı porsuk buldular

doğa yürüyüşü yapan 3 arkadaş yaralı porsuk bulduk. Yaralı halde bulunan porsuk tedavi edilmesi için, Doğa Koruma Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Doğa yürüyüşü sırasında yaralı porsuk buldular

03.10.2020, 11:29

Manisa Spil Dağı Milli Parkında doğa yürüyüşü yapan 3 arkadaş tarafından yaralı halde bulunan porsuk Doğa Koruma Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü veterineri tarafından tedavi altına alındı. Yaralı porsuk tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden doğal hayatına salınacak.

Manisa'da endemik bitki örtüsü ve çok sayıda yabani hayvana ev sahipliği yapan Spil Dağı Milli Parkında yaralı bir porsuk bulundu. Manisa'da haftanın 4 günü Spil Dağında doğa yürüyüşü yapan 3 arkadaş bu sabah yaptıkları yürüyüşte Uncubozköy Mahallesinin üst kısımlarında bulunan Dede Torun Çeşmesi yakınlarında yol kenarında acı içinde kıvranan bir porsuk buldu. Yaralı hayvanı üzerine attıkları montla bulunduğu yerden alan Güray Yılmaz, Arif Çınar ve Yücel Gülmez isimli 3 arkadaş hayvanı Doğa Koruma Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimi Engin Bahçeci'ye teslim etti. Veteriner Hekim Engin Bahçeci yaralı porsuğun tedavisinin ardından yeniden doğal yaşamına salınacağını bildirdi.


Yürüyüş yaptıkları sırada yol kenarında kıpırdayan bir şey fark ettiklerini kaydeden Güray Yılmaz porsuğu nasıl bulduklarını şöyle anlattı: "Haftanın 4 günü salı, perşembe, cumartesi ve pazar günü dağa yürüyüşe gidiyoruz. Bu sabah da yürüyüşe gittik arkadaşlarımızla birlikte. Yolun kenarında kıpırdayan bir şey gördük. Ne olduğunu merak ettik. Önce bir rakun zannettik. Güray arkadaşımız bu konularda daha cesaretli hemen montunu üzerine attı 'Bu hayvan yaralı' dedi. 'Muhtemelen buna araba çarpmış' dedi. Fazlada müdahale edemedik. Dokunmaya korktuk ama sağ olsun arkadaş montunu üzerine attı ve buraya getirdik. Veteriner hekime getirdik. Kent Ormanının üst tarafından Dede Torun Çeşmesi ona varmadan hemen sol tarafta bulduk."


Hayvanın üzerine attığı montla bulunduğu yerden alan Arif Çınar ise, "Milli Parklardan görevliler gelerek hayvanı teslim alacaklar. Muhtemelen araba çarpmış olabilir. Ayağını kıpırdatamıyor" dedi.

Spil Dağı Milli Park alanında; tavşan, kurt, çakal, domuz, tilki, sansar, porsuk, sincap, kirpi, gelincik, doğan, atmaca, kartal, akbaba ve ötücü kuşların hemen her türü yaşarken geçtiğimiz aylarda da ilk kez yaralı bir karaca bulunmuştu.

İHA

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