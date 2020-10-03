Gözleri görmeyen kediye ışık oldular

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan iki çocuklu Korkmaz ailesi, 5 yıl önce kızlarının İzmir'den getirdiği bitkin haldeki, görme engelli kediyi sahiplenip, bakımını üstlendi.

Ailenin 'Gudi' ismini verdiği kedi, yeni yuvasında gördüğü sevgi ve bakım ile yeniden hayata bağlandı.



İzmir'deki sigorta şirketinde muhasebeci olarak çalışan Aygül Korkmaz (30), 5 yıl önce gittiği bir veterinerde enfeksiyon nedeniyle görme yetisini kaybeden sokak kedisine rastladı. Korkmaz, gözleri görmediği için kimsenin sahiplenmediğini öğrendiği kediyi sahiplendi.

Korkmaz, kediyi Manisa'nın Akhisar ilçesi, İnönü Mahallesi'nde yaşayan ailesinin evine getirdi. Sıcak bir yuvaya kavuşan kediye 'Gudi' ismi verildi. Korkmaz, kediye annesi, babası ve kardeşi ile bakmaya başladı. Gudi, zamanla aile fertlerine iyice alışan ve gördüğü sevgi nedeniyle yeniden hayata bağlandı.



'O BİZE BİZ DE ONA ALIŞTIK'

Gudi'yi çocuklarından ayırmadığını belirten Zahide Korkmaz (50), "Kızım Aygül, İzmir'de yaşıyordu. Bir veterinerde denk gelmiş. Gözleri görmediği için kimsenin sahiplenmeye yanaşmaması üzerine de alıp, bize getirdi. Gudi, bize geldiğinde bitkin halde, yavru bir kediydi. Hatta o zaman kızıma, 'niye eve getirdin?' demiştim. Ama kedinin durumuna da çok üzülmüştüm. İlk zamanlar alışmakta zorlandı. Ev yabancı geldi. Yavaş yavaş alıştırdık. Dışarı çıkamıyor. Sadece balkona çıkıyor. Balkona çıktığı vakit kapıyı açıp içeri girebiliyor, onu da öğrendi. Şimdi o bize biz de ona alıştık. Elimizde büyüdü. İştahı da yerine geldi" dedi.



'GUDİ DE EVLADIMIZ'

Gudi'nin artık evlerinin bir ferdi olduğunu belirten Korkmaz, "İki çocuğum var. Gudi de artık benim bir evladım. Artık, onu sokağa bırakamayız" diye konuştu. Sokak hayvanlarının da can taşıdığını belirten Korkmaz, "Onlar için lütfen yemek artıklarını çöpe atmayıp, bir kaba koyarak çöp konteynerlerinin yanına bırakalım. Ayrı bir kapta yanına su da koyalım. Sokak hayvanları da bir can taşıyor. Onların da yaşam hakkı var" dedi.

DHA

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