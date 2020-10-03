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Haberler Manisa Manisa'da damperi açılan kamyon direği devirdi

'da damperi açılan kamyon direği devirdi

'nın Yunusemre ilçesinde, bir hafriyat kamyonunun seyir halindeyken damperinin açılması sonucu Plaka Tanıma Sistemi () kameralarının asılı olduğu direk devrildi, Manisa-Menemen yolu bir süre trafiğe kapandı.

Manisa'da damperi açılan kamyon direği devirdi

AA

03.10.2020, 14:01

Sami Yıldız'ın kullandığı 19 LL 750 plakalı hafriyat kamyonunun damperi, Manisa-Menemen kara yolu Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Kavşağı yakınlarında açıldı. Açılan damper, PTS kameralarının asılı olduğu direği sökerek yola devirdi. Kaza nedeniyle Manisa-Menemen yolu ulaşıma kapandı, trafik polisleri sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.



Kamyon sürücüsü Sami Yıldız, gazetecilere, telefonla konuşmak için yaklaşık 750 metre gerideki çevre yolu viyadüğün altında kamyonunu bankete çekip duraksadığını belirtti. Görüşmesini bitirdikten sonra yeniden yola çıktığını dile getiren Yıldız, bu sırada damperin açıldığının farkında varamadığını anlattı.



Yol, direk ve kamyonun kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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