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Manisa'da damperi açılan kamyon direği devirdi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bir hafriyat kamyonunun seyir halindeyken damperinin açılması sonucu Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarının asılı olduğu direk devrildi, Manisa-Menemen yolu bir süre trafiğe kapandı.