Salihli’de suç örgütüne operasyon: 8 tutuklama

MANİSA Salihli'de suç örgütü kurup yağma, tehdit, şantaj, kasten adam yaralama suçları iddiasıyla göz altına alınan 15 kişiden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde organize suç örgütlerinin deşifresi ve eylemlerinin engellenmesine yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Salihli ilçesinde bir aile ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen kişilerin yağma, tehdit, kasten yaralama ve şantaj olaylarına karıştığı belirlendi. Yaklaşık 4 ay süren takip sonucunda olayların bir emir komuta zincirine göre gerçekleştirildiğini belirleyen ekipler eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 15 kişi göz altına alınırken, 7 kişi emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 8 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMRE SAÇLI / SERKAN ÖZCAN