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Haberler Manisa Manisa'da orman yangını

'da orman yangını

Akhisar'da orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına, iki helikopter ve 5 arazözle müdahale ediliyor.

Manisa'da orman yangını

AA

05.10.2020, 16:59

Manisa'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı.

Kocaiskan Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına, iki helikopter ve 5 arazözle müdahale ediliyor.

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