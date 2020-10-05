Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı.
Kocaiskan Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye ekipler sevk edildi.
Yangına, iki helikopter ve 5 arazözle müdahale ediliyor.
İzmir'de hurda deposunda yangın
Manisa Akhisar'da orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına, iki helikopter ve 5 arazözle müdahale ediliyor.
05.10.2020, 16:59
Manisa'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı.
Kocaiskan Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye ekipler sevk edildi.
Yangına, iki helikopter ve 5 arazözle müdahale ediliyor.
İzmir'de hurda deposunda yangın
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