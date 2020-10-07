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Haberler Manisa Meteorolojiden Manisa için dolu ve sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden için dolu ve uyarısı

Tarım ve Orman Bakanlığı Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından için 2 gün boyunca yerel dolu yağışı ile birlikte gök gürültülü uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden Manisa için dolu ve sağanak yağış uyarısı

07.10.2020, 16:49

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Manisa il genelinde yerel dolu yağışı ile birlikte gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat edilmesi istendi. Meteorolojiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre, 08.10.2020 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren Manisa merkez ve ilçelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli (21-50Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."



Yapılan açıklamada Perşembe günü başlayacak olan yerel dolu yağışı ile birlikte sağanak yağışların 9 Ekim Cuma günü öğleden sonraya kadar devam edeceği bildirildi.

İHA

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