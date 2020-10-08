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Haberler Manisa Patlama sesinin ardından dumanlar kapladı! Ekipler hemen müdahale etti

Patlama sesinin ardından dumanlar kapladı! Ekipler hemen müdahale etti

Son dakika... 'nın ilçesinde bulunan konutlarındaki bir evin mutfak bölümünde çıkan itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde kimsenin olmaması olası can kaybı ve yaralanmanın önüne geçti.

Patlama sesinin ardından dumanlar kapladı! Ekipler hemen müdahale etti

08.10.2020, 15:34

Son dakika.. Yangın, Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanın 4. katında bulunan dairenin mutfak bölümünde önce patlama sesi duyuldu, ardından daireden dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanları görev vatandaşlar Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Öte yandan yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir can kaybı ve yaralanmanın önüne geçti.

İHA

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