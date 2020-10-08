Haberler Manisa Patlama sesinin ardından dumanlar kapladı! Ekipler hemen müdahale etti

Patlama sesinin ardından dumanlar kapladı! Ekipler hemen müdahale etti

Son dakika... Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan TOKİ konutlarındaki bir evin mutfak bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde kimsenin olmaması olası can kaybı ve yaralanmanın önüne geçti.

08.10.2020, 15:34