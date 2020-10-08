Son dakika.. Yangın, Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanın 4. katında bulunan dairenin mutfak bölümünde önce patlama sesi duyuldu, ardından daireden dumanlar yükselmeye başladı.
Dumanları görev vatandaşlar Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
Öte yandan yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir can kaybı ve yaralanmanın önüne geçti.
İHA
Patlama sesinin ardından dumanlar kapladı! Ekipler hemen müdahale etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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