Ölen sahibinin başında 3 gün bekledi

Manisa'da dövmecilik yapan 40 yaşındaki Mesut Sarıgöl işyerinde ölü bulundu. Sarıgöl'ün Golden cinsi köpeğinin ise cesedin başında günlerdir beklediği öğrenildi.

ARKADAŞLARI ULAŞAMADI

Olay, Manisa'nın Şehzadeler İlçesi Çarşı Mahallesi Çimentepe Caddesi üzerinde bulunan işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları tarafından 3 gündür haber alınamayan genç dövmeci Mesut Sarıgöl (40) için polise haber verildi.



GÜNLERDİR HAVLIYORDU

İşyerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla işyerine girdi. Polis ekipleri, Mesut Sarıgöl'ü yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından Mesut Sarıgöl'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Sarıgöl'ün Golden cinsi köpeği ise cesedin başında beklerken bulundu. Polis tarafından ifadelerine başvurulan apartman sakinleri, sahibinin başında bekleyen köpeğin günlerdir havlama sesini duyduklarını ifade etti. Polis ekiplerince evde yapılan incelemenin ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla Mesut Sarıgül'ün cansız bedeni morga kaldırıldı. Sarıgöl'ün ölüm sebebi yapılan otopsinin ardından ortaya çıkacak.





VEFALI KÖPEK YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

OLAY yerindeki incelemenin ardından Sarıgöl'ün cesedi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, yakınlarına ve arkadaşlarına da haber verildi. Hastaneye gelen talihsiz adamın yakınları büyük üzüntü yaşadı. Sarıgöl'ün vefalı köpeğinin de yakınlarına teslim edildiği öğrenildi.



Serkan ÖZCAN