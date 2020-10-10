Turgutlu ilçesinde iki genç, tasmasından tuttuğu pitbull cinsi köpeği kilometrelerce motosikletin arkasında koşturdu. Bu sırada çevredeki vatandaşlar, olaya tepki gösterdi.
Kervan Yolu'nda bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, hareket halindeki motosiklete yetişmeye çalışan köpeğin, oldukça zorlandığı görüldü.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
DHA - İHA
'Pes' dedirten görüntü! Çevredekiler tepki gösterdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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