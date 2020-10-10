  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa 'Pes' dedirten görüntü! Çevredekiler tepki gösterdi

'Pes' dedirten görüntü! Çevredekiler tepki gösterdi

'da motosikletli iki genç, tasmasından tuttukları pitbull cinsi köpeği, kilometrelerce motosikletin arkasından koşturdu. Köpeğin oldukça zorlandığı görülürken çevredeki vatandaşlar, olaya tepki gösterdi.

'Pes' dedirten görüntü! Çevredekiler tepki gösterdi

10.10.2020, 13:41

Turgutlu ilçesinde iki genç, tasmasından tuttuğu pitbull cinsi köpeği kilometrelerce motosikletin arkasında koşturdu. Bu sırada çevredeki vatandaşlar, olaya tepki gösterdi.



Kervan Yolu'nda bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, hareket halindeki motosiklete yetişmeye çalışan köpeğin, oldukça zorlandığı görüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA - İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

'Pes' dedirten görüntü! Çevredekiler tepki gösterdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA