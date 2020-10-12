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Haberler Manisa Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'na "ziyaretçi merkezi" yapılacak

Kula-Salihli 'na "ziyaretçi merkezi" yapılacak

'daki Kula-Salihli için hazırlanan Ziyaretçi Merkezi Projesi, yüzde 55 hibe desteğiyle hayata geçirilecek.

Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'na ziyaretçi merkezi yapılacak

AA

12.10.2020, 17:07

Toplam 2 milyon 659 bin 800 lira yatırım bedelli proje kapsamında 30 dönümlük alanda, araç park alanları, restoran, idari ofisler, eğitim atölyeleri, seminer salonları ve jeopark müzesi yapılacak. Merkezde, elektrikli araçlar kullanılacak.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, jeoparkta düzenlediği basın toplantısında, projeleri Zafer Kalkınma Ajansından destek aldığı için büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.



Merkezin tamamlanmasıyla bölgede turizm hareketliliğinin artacağına inandığını belirten Tosun, "Burası ev hanımlarının, kadın kooperatifleri aracılığıyla ürettikleri yerel ürünleri pazarlama imkanı bulacakları bir merkez olacak. Kent ekonomisine katkı sağlamasının yanı sıra sempozyum ve çalıştaylara ev sahipliği yapacak." diye konuştu.



Tosun, desteği için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e de teşekkür etti.


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