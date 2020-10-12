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Manisa'da akılalmaz olay! Bahçesindeki 54 ağacı kesilip, kulübesine zarar verildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Hüseyin Koluaçık'a (57) ait bahçedeki 51'i zeytin toplam 54 ağacı ile malzeme deposu olarak kullanılan kulübeye kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Koluaçık, sorumluların bulunup, hak ettiği cezayı alması için hukuksal yönden hakkını arayacağını söyledi.

12.10.2020, 14:58