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Haberler Manisa Manisa'da akılalmaz olay! Bahçesindeki 54 ağacı kesilip, kulübesine zarar verildi

'da akılalmaz olay! Bahçesindeki 54 ağacı kesilip, kulübesine zarar verildi

'nın Turgutlu ilçesinde 'a (57) ait bahçedeki 51'i zeytin toplam 54 ağacı ile malzeme deposu olarak kullanılan kulübeye kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Koluaçık, sorumluların bulunup, hak ettiği cezayı alması için hukuksal yönden hakkını arayacağını söyledi.

Manisa'da akılalmaz olay! Bahçesindeki 54 ağacı kesilip, kulübesine zarar verildi

12.10.2020, 14:58

Olay, 7 Ekim günü Yeni Osmancık Yolu, Arap Çeşmesi mevkisinde meydana geldi. Emekli polis memuru Hüseyin Koluaçık'ın 2,5 dönüm bahçesindeki 51 zeytin, 1 ceviz, 1 limon 1 de muşmula ağacına, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce dalları kesilerek zarar verildi. Koluaçık'ın tarım aletlerini koyduğu kulübenin kapısı zorlanıp, camı da kırıldı.

Çoğu 10 yıllık olan ağaçlarına zarar verildiğini iş için gittiği Edirne'de öğrenen Koluaçık, hemen Turgutlu'ya döndü. Bahçesinde aylarca emek verdiği ağaçlarının kesildiğini gören Koluaçık, gözyaşlarına hakim olamadı.

Gece gözüne uyku girmediğini belirten Koluaçık, savcılığa başvurup, suç duyurusunda bulundu. Zararının büyük olduğuna dikkati çeken Koluaçık, sorumlular bulunup, hak ettiği cezayı alana kadar hukuksal yönden hakkını arayacağını söyledi.

DHA

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